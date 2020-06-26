Режиссер Серебренников признан виновным в крупном мошенничестве: суд вынес приговор

Мещанский суд Москвы признал виновным российского режиссера Кирилла Серебренникова в махинациях особо крупных размеров и хищении 129 миллионов рублей у государства при реализации театрального проекта "Платформа".

Ранее прокурор запросил у суда для Серебренникова 6 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Об окончательном приговоре и мере пресечения пока неизвестно, пишет РИА Новости. Смотрите также в конце новости видеотрансляцию заседания суда.

В резонансном уголовном деле в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова также фигурируют: бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и бывшая сотрудница министерства культуры РФ Софья Апфельбаум. Всем им грозит от 4 до 6 лет колонии общего режима.

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