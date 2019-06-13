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"Регина уже со скалкой": Топалова пристыдили за опасные развлечения

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Супруг украинской телеведущей Регини Тодоренко, российский певец Влад Топалов нарвался на критику из-за экстремальной поездки на мотоцикле.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram, из-за чего пользователи пристыдили артиста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Бомба! Я всегда хотел мотик и всегда знал, что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина! Я в шоке. Второй раз в жизни! Кто ездит? Как не раздолбаться? Хочу мотик, но боюсь. Понимаю, что уже ответственность. Спасибо моей вечной подруге Оле Лукьяновой и моему новому хорошему товарищу PilotZX6R (YouTube-блогер, чье лицо никто не видел. - ред). Кайф. SRT просто башню сносит и вжимает в кресло!!! Его не променял бы точно ни на что", – написал он.

Влад Топалов на мотоцикле

Влад Топалов на мотоцикле

Кадр из видео

В комментариях Топалову напомнили, что он является отцом, потому такие опасные развлечения – безрассудны. Ведь у него есть определенный спектр ответственности.

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"Опасно все это", " Сначала надо вырастить сына лет до 16, потом дать ему образование, потом проверить, что он точно крепко на ногах стоит. Дальше нужно оглянуться, нет ли дочки? И только после этого, уже можно мотик. Просто сейчас в довесок к мотику бонусом пойдет Регина со скалкой, кайф не тот будет", "Влад, Вы молодой отец, а это опасно! Лучше поберегите себя", – написали взволнованные поклонники.

Первые эмоции Топалова после поездки

Первые эмоции Топалова после поездки

Скриншот

"Регина уже со скалкой": Топалова пристыдили за опасные развлечения
"Регина уже со скалкой": Топалова пристыдили за опасные развлечения

Бооооомбаааа!!! Я всегда хотел мотик и всегда знал, что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина!!!! Офигеть!!! Я в шоке. Второй раз в жизни! Кто ездит? Как не раздолбаться? 👀 хочу мотик, но боюсь..... понимаю, что уже ответственность....😏 Спасибо моей вечной подруге @olyasi !!! Кайф! Спасибо моему новому хорошему товарищу @pilot.zx6r ! И отдельное спасибо @sonyatemnikova_live за ее любовь к американским авто! Все равно мой СРТ сегодня меня в очередной раз покорил. И , кстати, @olyasi тоже!!! Хочу ТрэкХок!!! @jeeprussia , дайте поездить своему амбассадору!!! SRT просто башню сносит и вжимает в кресло!!! Его не променял бы точно ни на что. 😎😎😎 #vladtopalov #владтопалов @somanyhorses.ru #хочутрекхок

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

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Персоны
Влад ТопаловРегина Тодоренко
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесмотоциклвидеоНовости России
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