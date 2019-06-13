"Регина уже со скалкой": Топалова пристыдили за опасные развлечения

Супруг украинской телеведущей Регини Тодоренко, российский певец Влад Топалов нарвался на критику из-за экстремальной поездки на мотоцикле.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram, из-за чего пользователи пристыдили артиста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Бомба! Я всегда хотел мотик и всегда знал, что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина! Я в шоке. Второй раз в жизни! Кто ездит? Как не раздолбаться? Хочу мотик, но боюсь. Понимаю, что уже ответственность. Спасибо моей вечной подруге Оле Лукьяновой и моему новому хорошему товарищу PilotZX6R (YouTube-блогер, чье лицо никто не видел. - ред). Кайф. SRT просто башню сносит и вжимает в кресло!!! Его не променял бы точно ни на что", – написал он.
Влад Топалов на мотоцикле
Кадр из видео
В комментариях Топалову напомнили, что он является отцом, потому такие опасные развлечения – безрассудны. Ведь у него есть определенный спектр ответственности.
"Опасно все это", " Сначала надо вырастить сына лет до 16, потом дать ему образование, потом проверить, что он точно крепко на ногах стоит. Дальше нужно оглянуться, нет ли дочки? И только после этого, уже можно мотик. Просто сейчас в довесок к мотику бонусом пойдет Регина со скалкой, кайф не тот будет", "Влад, Вы молодой отец, а это опасно! Лучше поберегите себя", – написали взволнованные поклонники.
Первые эмоции Топалова после поездки
Скриншот
Бооооомбаааа!!! Я всегда хотел мотик и всегда знал, что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина!!!! Офигеть!!! Я в шоке. Второй раз в жизни! Кто ездит? Как не раздолбаться? 👀 хочу мотик, но боюсь..... понимаю, что уже ответственность....😏 Спасибо моей вечной подруге @olyasi !!! Кайф! Спасибо моему новому хорошему товарищу @pilot.zx6r ! И отдельное спасибо @sonyatemnikova_live за ее любовь к американским авто! Все равно мой СРТ сегодня меня в очередной раз покорил. И , кстати, @olyasi тоже!!! Хочу ТрэкХок!!! @jeeprussia , дайте поездить своему амбассадору!!! SRT просто башню сносит и вжимает в кресло!!! Его не променял бы точно ни на что. 😎😎😎 #vladtopalov #владтопалов @somanyhorses.ru #хочутрекхок
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова.
Поначалу на новоиспеченных родителей обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Вскоре они все же прервали молчание: Топалов рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
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