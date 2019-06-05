Разводятся? Стало известно о проблемах в семье Славы Каминской

В сети появилась информация, что солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разводится с мужем.

В частности, на сайте Подольского районного суда Киева было указано, что документы подавал Эдгар Каминский еще 19 апреля.

Судя по скриншоту, распространяемому в СМИ, слушание по расторжению брака было запланировано на 12 июня в 09:15. Однако OBOZREVATEL проверил информацию на эту и ближайшие даты, но так и не нашел указанного дела в базе. Вероятно, рассмотрение было перенесено или отменено.

Супруги Каминские пока не прокомментировали информацию о разводе и его причине. Они поженились в 2014 году. Сейчас Слава и Эдгар воспитывают 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Дети Славы и Эдгара Instagram@babaslavka

ram нет и намека на то, что в их семье могут быть проблемы. На Пасху она публиковала семейную фотографию с мужем и детьми, на которой все выглядели счастливыми.

Слава и Эдгар с детьми

Слава Каминская с детьми Instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская восхитила фанатов новым откровенным фото, на котором она позировала в очках и черном слитном купальнике с глубоким декольте.

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