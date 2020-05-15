"Разные, равные!" Украинские звезды поддержали ЛГБТ сообщество ярким видео

Пятнадцать звезд объединились и записали песню-манифест толерантности "Різні.Рівні". Они выступили в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В видео приняли участие Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и другие музыканты (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Alina Pash instagram.com/rizni.rivni

Музыканты объединились чтобы через музыку донести важную мысль: все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации. К проекту может присоедениться любой желающий и с помощью виртуальной студии звукозаписи спеть вместе со звездами. В конце песни, когда поет хор, у слушателя будет 10 секунд, чтобы высказать свои слова поддержки, выразить позицию или заявить о толерантности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Каменских презентовала новый романтический клип на песню "Воспоминания", который вызвал бурные эмоции у ее поклонников.

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