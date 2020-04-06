Ратаковски позировала полностью голой в объятиях мужа: пикантное фото

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным обнаженным фото.

Так, на нем она позировала в объятиях своего супруга Себастьяна Беар-МакКларда, который прикрыл руками ее интимные места. Соответствующий снимок Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

"Это не то, как выглядит наш карантин. Мы в основном ходим в толстовках с капюшонами, но раз я опубликовала это в своих Stories, почему бы не опубликовать это в профиль? Это было через 6 месяцев после нашей свадьбы, лето-2018", – написала под фото модель.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКларда Фото: instagram/emrata

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Ратаковски и засыпали ее комплиментами.

"Горячо", "Очень нравится", "Безумно красивая", "Невероятное тело", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эмили Ратаковски, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. На нем звезда позировала в одних лишь черных брюках, оголив пышную грудь.

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