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2 апреля • обновлено в 03:44
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Ратаковски оголила грудь на камеру. Яркое фото

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Американская модель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новым откровенным снимком, на котором позировала с оголенной грудью рядом со своей собакой.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ратаковски оголила грудь на камеру. Яркое фото

instagram.com/emrata

Отметим, что модель часто публикует очень откровенные фото, на которых она позирует практически обнаженной.

Ратаковски оголила грудь на камеру. Яркое фото

instagram.com/emrata

Ратаковски оголила грудь на камеру. Яркое фото

instagram.com/emrata

Ратаковски оголила грудь на камеру. Яркое фото

instagram.com/emrata

Ратаковски оголила грудь на камеру. Яркое фото

instagram.com/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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Автор
Мария Дидык
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