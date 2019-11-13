Рак — не приговор: кто из украинских и мировых звезд победил онкозаболевания

12 ноября популярная украинская ведущая Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Она заявила, что опухоль злокачественная и протекала она бессимптомно.

Несмотря ни на что, Мазур намерена бороться за свое здоровье. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, кто из знаменитостей также болел раком и победил страшную болезнь.

Янина Соколова

Украинская телеведущая, автор шоу "Вечер с Яниной Соколовой" рассказала о своей болезни лишь спустя семь месяцев, после того, как ей удалось победить рак. Соколова призналась, что изначально ей поставили другой диагноз и длительное время она лечилась не от онкозаболевания.

За время борьбы с болезнью Соколова не переставала работать, несмотря на то что потеряла волосы, брови и ресницы.

Униан

О болезни ведущей знали только ее семья и близкие друзья. После того, как Соколовой удалось побороть болезнь она приняла решение, что будет помогать людям, которые подверглись этому недугу.

В скором времени телеведущая презентует фильм "Я, Нина", целью которого является изменение отношения социума к онкобольным. Лента основана на реальных событиях.

Точка

Диля

Украинский музыкант и композитор, бывший участник группы "ТНМК" Эдуард Приступа (Диля) в 2016 году узнал о том, что болен раком. В это время недуг прогрессировал уже до второй стадии. Поначалу артист самостоятельно боролся с болезнью, но потом денег стало не хватать и мужчина обратился за помощью к общественности.

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Сумма в 25 тысяч евро была собрана буквально за неделю и Диля продолжил лечение в Израиле.

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Шеннен Доэрти

Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные" Шэннен Доэрти несколько лет боролась с онкологическим заболеванием — в 2015 году актрисе диагностировали рак груди. Побороть болезнь ей удалось только спустя два года.

wday.ru

Во время лечения Шэннен прошла курс химиотерапии и лишилась волос, а также перенесла мастэктомию.

Актриса неоднократно отмечала, что бороться с заболеванием ей помог супруг.

"Он был во всех отношениях моей опорой, и он убедился в том, что я знаю, как сильно он любит и ценит меня. Теперь у нас есть гораздо более глубокая благодарность по отношению друг к другу и огромная способность к прощен", - говорила актриса.

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Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле долго скрывала свою рак молочной железы. По ее словам, об это знал только ее супруг. Опухоль у артистки обнаружили, когда она была уже на последней стадии, и врачи не давали позитивных прогнозов.

РБК

Вайкуле сделали срочную операцию, после которой последовал длительный курс реабилитации. В одном из своих интервью певица говорила, что сама не верила в то, то ей удастся вылечиться.

"Я не верила. При этом к смерти не могла относиться спокойно. К ней вообще невозможно привыкнуть, потому что это явление неестественное", - сказала певица.

Синтия Никсон

Американская актриса, политик и режиссер, лауреат премии "Эмми", "Тони" и "Грэмми", а также пятикратный номинант на "Золотой глобус" узнала о своей болезни в 2006 году. Когда опухоль обнаружили - она была настолько маленькой, что врачу удалось едва ее разглядеть.

lofficielrussia.ru

Лечение началось с лампэктомии (частичной мастэктомии), а затем следовал шестинедельный курс лучевой терапии. Благодаря лечению заболевание отступило.

Сплетник

Кайли Миноуг

17 мая 2005 года у певицы Кайли Миноуг был обнаружен рак молочной железы. Артистке пришлось перенести операцию и химиотерапию. Лечение она завершила только в 2008 году во Франции.

После этого Кайли Миноуг начала делиться опытом и привлекла внимание женщин всего мира к важности своевременной диагностики.

woman.ru

Юлия Волкова

В 2012 году у экс-солистки группы "Тату" обнаружили рак щетовидной железы. О заболевании Юлия узнала на первой стадии. Певице сделали операцию, но из-за особенностей строения горла задели голосовой нерв, и артистка осталась без голоса.

"Было тяжело читать сообщения поклонников в Интернете: они ничего не знали о моей болезни и писали, что я только тусуюсь, пью, принимаю наркотики", - говорила певица.

Голос Юле вернули врачи из Сеула, но полностью восстановить свои вокальные данные она не смогла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова шокировала признанием о том, что она поборола онкологию.

В студии Соколовой рассказал, что болел раком, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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