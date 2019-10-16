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16 октября • обновлено в 14:11
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"Живот болит от смеха!" Елена Кравец ярко потролила свое участие в "Танцях з зірками". Видео

1.2т Читать материал на украинском

Известная артистка из "Квартал 95" Елена Кравец потролила свое участие в проекте "Танці з зірками".

Так, она это сделала в новом выпуске "Женского квартала". По сюжету, Кравец вернулась домой после тяжелого дня, чтобы поспать хотя бы три часа, но во сне к ней пришел ее партнер Максим Леонов. Они начали репетировать танец и мужчина посмеялся над способностями партнерши (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Макс: "Я прихожу к тебе каждую ночь. И мы репетируем". Елена: "Серьезно? Ничего не помню!" Макс: "Оно и видно на паркете..." — говорят участники миниатюры.

Елена Кравец и Максим Леонов

Елена Кравец и Максим Леонов

Скриншот с видео

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Отметим, что кроме танцевальных па, во сне появлялись пикантные моменты, которые вообразила себе Кравец. Она пыталась поцеловать своеего партнера, но им постоянно что-то мешало.

Елена Кравец и Максим Леонов

Елена Кравец и Максим Леонов

Скриншот с видео

Зрители пришли в восторг от пародии Кравец. Они написали, что было очень смешно.

"Живот болит от смеха!" Елена Кравец ярко потролила свое участие в "Танцях з зірками". Видео
"Живот болит от смеха!" Елена Кравец ярко потролила свое участие в "Танцях з зірками". Видео
"Живот болит от смеха!" Елена Кравец ярко потролила свое участие в "Танцях з зірками". Видео
"Живот болит от смеха!" Елена Кравец ярко потролила свое участие в "Танцях з зірками". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее На "Лиге смеха" команда "Днепр" позабавили пародией на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана.

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Персона
Елена Кравец
Место
Украина
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