"Живот болит от смеха!" Елена Кравец ярко потролила свое участие в "Танцях з зірками". Видео

Известная артистка из "Квартал 95" Елена Кравец потролила свое участие в проекте "Танці з зірками".

Так, она это сделала в новом выпуске "Женского квартала". По сюжету, Кравец вернулась домой после тяжелого дня, чтобы поспать хотя бы три часа, но во сне к ней пришел ее партнер Максим Леонов. Они начали репетировать танец и мужчина посмеялся над способностями партнерши (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Макс: "Я прихожу к тебе каждую ночь. И мы репетируем". Елена: "Серьезно? Ничего не помню!" Макс: "Оно и видно на паркете..." — говорят участники миниатюры.

Елена Кравец и Максим Леонов Скриншот с видео

Отметим, что кроме танцевальных па, во сне появлялись пикантные моменты, которые вообразила себе Кравец. Она пыталась поцеловать своеего партнера, но им постоянно что-то мешало.

Елена Кравец и Максим Леонов Скриншот с видео

Зрители пришли в восторг от пародии Кравец. Они написали, что было очень смешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее На "Лиге смеха" команда "Днепр" позабавили пародией на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.