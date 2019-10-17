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17 октября • обновлено в 09:57
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"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом

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Российская актриса, звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова напугала поклонников внешним видом.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без макияжа и укладки. Отметим, что Рубцова выглядела очень уставшей.

"Тот, кто оглядывается на свое прошлое, не заслуживает будущего", — написала Валентина.

Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

Фото из Instagram

Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

Фото из Instagram

Новости
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Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию актрисы. Они написали, что Рубцова выглядит плохо и даже заподозрили, что она болеет.

"Вид больной, выздоравливай", "У вас такой усталый вид, много работаете?", "Вы без макияжа?", "Стареешь, Танька с "Универа", "Что случилось? Выглядите не очень", "Зачем фотографировать себя стареющую и тяжело больную?" — написали люди.

"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом
"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом
"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом
"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом
"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом
"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом
"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валентина Рубцова предстала перед поклонниками в весьма необычном образе. Актриса опубликовала фото, на котором позировала в гриме, который прибавил ей несколько десятков килограммов.

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Место
Россия
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