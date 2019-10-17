"Вид больной!" Звезда "Универа" напугала поклонников внешним видом

Российская актриса, звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова напугала поклонников внешним видом.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без макияжа и укладки. Отметим, что Рубцова выглядела очень уставшей.

"Тот, кто оглядывается на свое прошлое, не заслуживает будущего", — написала Валентина.

Валентина Рубцова Фото из Instagram

Валентина Рубцова Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию актрисы. Они написали, что Рубцова выглядит плохо и даже заподозрили, что она болеет.

"Вид больной, выздоравливай", "У вас такой усталый вид, много работаете?", "Вы без макияжа?", "Стареешь, Танька с "Универа", "Что случилось? Выглядите не очень", "Зачем фотографировать себя стареющую и тяжело больную?" — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валентина Рубцова предстала перед поклонниками в весьма необычном образе. Актриса опубликовала фото, на котором позировала в гриме, который прибавил ей несколько десятков килограммов.

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