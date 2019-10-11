Одноклассники и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк ответили на вопросы журналистов о звезде сериала "Моя прекрасная няня", у которой, по сообщениям СМИ, рак мозга.

В комментарии изданию "МК" одноклассник звезды Андрей сообщил, что в детстве она обладала крутым нравом и были средней по успеваемости в школе.

"Я учился с ней несколько лет в одном классе, потом она перешла в другую школу. Многие астраханцы за нее переживают. В начальной школе Настя была обыкновенной, может, более задиристой, чем другие девчонки. Отличница – точно не про нее, скорее, середнячок. Актрисой она собиралась становиться уже в старших классах. Она никогда ничем не болела, была очень шустрой, отличалась активностью, энергичностью, деловитостью. Да и в Москве быстро освоилась! У нее особых протеже не было, поэтому для провинциалки она очень неплохо устроилась", – вспомнил Андрей.

В свою очередь, коллеги Заворотнюк были в ярости от расспросов журналистов по поводу ее состояния.

"Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая! В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен", – ответил режиссер и актер Алексей Кирющенко.

Алексей Кирющенко и Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

В деревне Большое Свинорье рассказали, что не видели членов семьи Анастасии уже давно. "Вы поймите, что они не гуляют по улицам! У них закрытый коттеджный поселок, и их никто не видит. У нас только Буйнов свободно гуляет и общается со всеми. Да, мы знаем о проблеме Заворотнюк, но никакой информации нет, хоть и живем рядом. Крекшино и Свинорье почти одно и то же", — рассказал местный житель.

А прихожане церкви, в которую ходила мама Заворотнюк Валентина Борисовна, сообщили журналистам, что молятся за нее. "У людей горе. Нам небезразлична она, поэтому мы молимся о ней. Вот и все", — отметили верующие.

Анастасия Заворотнюк Cosmo

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!