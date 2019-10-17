"Большие проблемы с лицом": внешность Ротару шокировала Сафронова

Российский художник Никас Сафронов отказался рисовать портрет певицы Софии Ротару из-за "больших проблем с лицом".

Об этом сообщает "Дни.ру". По словам художника, артистка потеряла свою сущность из-за вмешательства пластических хирургов.

Сафронов добавил, что его поразила внешность Ротару при встрече с артисткой в Крыму. Он подчеркнул, что морщины на лице на картине можно было бы очень просто убрать.

"Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека", – сказал Сафронов.

Он отметил, что лицо Ротару изменилось до неузнаваемости.

"Мне хочется показать характер человека, открыть его суть. В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность", – заявил Сафронов.

София Ротару

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помолодевшая 71-летняя Ротару поразила внешним видом сеть.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся