Пышнотелая модель стала лицом украинского бренда вышиванок. Фото

Модель XXL-size Мирослава Павлик, которая поддерживает бодипозитивное движение, стала лицом новой коллекции украинского бренда вышиванок "Вільні люди".

Как рассказала Укринформа владелица бренда Юлия Герасименко, блогершу пригласили на съемки, чтобы разрушить искусственно созданные стандарты красоты (фото смотрите ниже).

"Главные ценности бренда – любовь во всем, ведь женщины должны чувствовать себя счастливыми в своем теле и жить в гармонии с собой и миром. На съемке Мирослава была откровенная и открытая, она действительно очень позитивная, наслаждается собой и своим телом", – рассказала Герасименко .

Павлик рассказала, что еще пять лет назад не думала, что при весе 90 килограммов будет нравиться себе на фото. Поэтому модель посоветовала принять свое тело и наслаждаться моментами.

"В какой-то момент я поняла, что могу никогда не похудеть и у меня просто не будет времени на жизнь, продолжается здесь и сейчас. Сделать смогла лишь одно: принять себя такой, какая я есть сейчас. Отстаньте от своего тела – и от чужих тоже, кстати", – отметила Павлик.

Бренд вышиванок "Вільні люди" – это мастерская по изготовлению современной одежды с использованием традиционной украинской вышивки и дизайнерских разработок. Целью создания бренда является возрождение забытых традиций.

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