"Пьяная?" В сеть попало видео со странными танцами Лободы на сцене

Популярная певица Светлана Лобода удивила странными танцами во время своего выступления на Big Love Show 2020.

Так, видео с артисткой было опубликовано в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

На сцене Лобода в ультракоротком платье исполняет композицию "Новый Рим". Свое исполнение знаменитость сопровождает необычными движениями.

Некоторые пользователи даже предположили, что певица находится в нетрезвом состоянии.

"Пьяная что ли...", "Ощущение, что она пьяная", "Неудачное движение с ногой", "Пьяная?", "Ужас какой", – писали под видео пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дима Билан опозорился выступлением на дне города в Самаре. Зрители пожаловались, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения. Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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