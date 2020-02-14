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14 февраля • обновлено в 16:43
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"Пьяная?" В сеть попало видео со странными танцами Лободы на сцене

1.8т
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Популярная певица Светлана Лобода удивила странными танцами во время своего выступления на Big Love Show 2020.

Так, видео с артисткой было опубликовано в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

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На сцене Лобода в ультракоротком платье исполняет композицию "Новый Рим". Свое исполнение знаменитость сопровождает необычными движениями.

Некоторые пользователи даже предположили, что певица находится в нетрезвом состоянии.

"Пьяная что ли...", "Ощущение, что она пьяная", "Неудачное движение с ногой", "Пьяная?", "Ужас какой", писали под видео пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дима Билан опозорился выступлением на дне города в Самаре. Зрители пожаловались, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения. Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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