"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом

Российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич удивила поклонников новым образом.
Так, на своей странице в Instagram артиста опубликовала снимок, на котором позировала с необычной для себя прической и макияжем. Такой образ Анна выбрала для празднования дня рождения своего мужа.
"33 оттенка Ани. В тот день блестело все, начиная от моих платьев и теней. Спасибо моим феям", — написала Хилькевич.
Анна Хилькевич
Фото из Instagram
Поклонники актрисы отметили, что на этом снимке Анна пугающе напоминает покойную певицу Юлию Началову.
Анна Хилькевич и Юлия Началова
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором она позировала топлес.
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