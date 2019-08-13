"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом

Российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич удивила поклонников новым образом.

Так, на своей странице в Instagram артиста опубликовала снимок, на котором позировала с необычной для себя прической и макияжем. Такой образ Анна выбрала для празднования дня рождения своего мужа.

"33 оттенка Ани. В тот день блестело все, начиная от моих платьев и теней. Спасибо моим феям", — написала Хилькевич.

Анна Хилькевич Фото из Instagram

Поклонники актрисы отметили, что на этом снимке Анна пугающе напоминает покойную певицу Юлию Началову.

Анна Хилькевич и Юлия Началова Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором она позировала топлес.

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