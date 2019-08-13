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"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом

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Российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич удивила поклонников новым образом.

Так, на своей странице в Instagram артиста опубликовала снимок, на котором позировала с необычной для себя прической и макияжем. Такой образ Анна выбрала для празднования дня рождения своего мужа.

"33 оттенка Ани. В тот день блестело все, начиная от моих платьев и теней. Спасибо моим феям", — написала Хилькевич.

"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом

Анна Хилькевич

Фото из Instagram

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Поклонники актрисы отметили, что на этом снимке Анна пугающе напоминает покойную певицу Юлию Началову.

"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом

Анна Хилькевич и Юлия Началова

Фото из Instagram

"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом
"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом
"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом
"Пугающе похожа на Началову!" Звезда "Универа" поразила сеть новым образом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором она позировала топлес.

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Персоны
Анна Хилькевич Юлия Началова
Место
Россия
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