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27 октября • обновлено в 15:01
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"Пугачева умерла": в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

2.2т Читать материал на украинском

РосСМИ устроили шум вокруг смерти одной из участниц коллектива "Бурановские бабушки". Так, от онкологического заболевания скончалась 83-летняя Наталья Пугачева, но журналисты не уточняют этого.

Многие российские СМИ указали в своих заголовках только фамилию умершей, что взбудоражило поклонников певицы Аллы Пугачевой.

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы
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"Народная любимица Пугачева умерла", "Скончалась всеми любимая Пугачева", "Срочно: умерла Пугачева", "Пугачева умерла от рака", "Онкобольная Пугачева умерла после операции", - пишут в росСМИ.

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

Скриншот

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

Скриншот

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

Скриншот

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

Скриншот

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

Скриншот

'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

Как ранее писал OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачева поразила многочисленных поклонников молодежным образом и внешностью. Ее супруг, шоумен Максим Галкин опубликовал соответствующую фотографию, на которой артистка позировала со своим сыном Гарри.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Алла Пугачева
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