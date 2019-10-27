'Пугачева умерла': в росСМИ разгорелся скандал из-за смерти известной певицы

РосСМИ устроили шум вокруг смерти одной из участниц коллектива "Бурановские бабушки". Так, от онкологического заболевания скончалась 83-летняя Наталья Пугачева, но журналисты не уточняют этого.
Многие российские СМИ указали в своих заголовках только фамилию умершей, что взбудоражило поклонников певицы Аллы Пугачевой.
"Народная любимица Пугачева умерла", "Скончалась всеми любимая Пугачева", "Срочно: умерла Пугачева", "Пугачева умерла от рака", "Онкобольная Пугачева умерла после операции", - пишут в росСМИ.
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как ранее писал OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачева поразила многочисленных поклонников молодежным образом и внешностью. Ее супруг, шоумен Максим Галкин опубликовал соответствующую фотографию, на которой артистка позировала со своим сыном Гарри.
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