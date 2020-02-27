Российская певица Лика Стар заявила, что Алла Пугачева разрушила ее карьеру из-за того, что у нее был роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.

Как передает Starhit, такое заявление Лика сделала на передаче "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Алла Пугачева КП

Так, как сообщает издание, в прошлом росСМИ писали, что Лика Стар стала причиной расставания Преснякова и Орбакайте. А отомстить за разрушенное счастье своей дочери решила сама Пугачева.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков cosmo.ru

По словам Лики, примадонна разрушила ее карьеру:

"По щелчку пальцев примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне прощай. Но все это меня только закалило. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? Но я шла вперед, это был хороший опыт".

Владимир Пресняков и Лика Стар Starhit

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Михаил Муромов также обвинил Пугачеву в том, что она разрушила его карьеру. Впрочем, по словам эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты Вадима Манукяна, Михаил Муромов и Лика Стар – не единственные артисты, которым сломала судьбу Пугачева. Он убежден, что если начнут говорить все, то "это можно будет сравнить с тысячей разорвавшихся бомб".

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