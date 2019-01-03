Пугачева отказалась от новогодних корпоративов: стала известна причина

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева отказалась в этом году от дорогих новогодних корпоративов и провела праздник в кругу семьи. Отмечается, за одно выступление ей предлагали 300 тысяч евро (около 9,5 млн грн).

Как сообщает Starhit, примадонна даже не принимала участие в традиционных "Голубых огоньках" на телевидении. Представители певицы объясняли это тем, что Пугачева копит силы перед своим юбилейным концертом в Кремле.

Алла Пугачева с Дмитрием Галкиным и его семьей Фото: instagram/alla_orfey

Лиза и Гарри Галкины Фото: instagram/alla_orfey

Новый год семья Пугачевой и Галкина отметила в своем загородном замке, куда приехала вся родня. За праздничным столом собрались Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, лучшая подруга Пугачевой Алина Редель с семьей и старший брат Максима Галкина Дмитрий с женой и детьми.

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью Фото: instagram/orbakaite_k

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками личным снимком с семьей своего мужа Максима Галкина, чем вызвала восторг у фанатов.