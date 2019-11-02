Пугачева оскандалилась новой выходкой с авто: инцидент попал на видео

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прибыла 2 ноября в Беларусь, где повторила недавнюю выходку с проездом по перрону на автомобиле.

Соответствующее видео обнародовано в Instagram-канале пользователя igorek_art69hl (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Традиционно в Беларусь Пугачева добралась на поезде, в личном вагоне, а на вокзале ее встретил персональный водитель, который подал машину прямо на вокзал.

Пугачева прибыли в Минск на поезде Кадр из видео

Посмотреть на примадонну также прибыли многочисленные поклонники и журналисты. Пугачеву на перроне окружила толпа людей, которые приветствовали любимую артистку в Минске. Кто-то даже кричал, что певице просили передать сало.

"Я, собственно, сюда за этим и приехала", – пошутила примадонна и уселась в свое авто.

Пугачева села в авто прямо на перроне instagram/igorek_art69hl

Пугачеву в Минске встретил водитель на авто instagram/igorek_art69hl

Напомним, что в Минске состоится последний концерт Пугачевой, билеты на который раскупили заблаговременно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве. Певица подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело.

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