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2 ноября • обновлено в 14:51
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Пугачева оскандалилась новой выходкой с авто: инцидент попал на видео

5.3т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прибыла 2 ноября в Беларусь, где повторила недавнюю выходку с проездом по перрону на автомобиле.

Соответствующее видео обнародовано в Instagram-канале пользователя igorek_art69hl (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Традиционно в Беларусь Пугачева добралась на поезде, в личном вагоне, а на вокзале ее встретил персональный водитель, который подал машину прямо на вокзал.

Пугачева прибыли в Минск на поезде

Пугачева прибыли в Минск на поезде

Кадр из видео

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Посмотреть на примадонну также прибыли многочисленные поклонники и журналисты. Пугачеву на перроне окружила толпа людей, которые приветствовали любимую артистку в Минске. Кто-то даже кричал, что певице просили передать сало.

"Я, собственно, сюда за этим и приехала", – пошутила примадонна и уселась в свое авто.

Пугачева села в авто прямо на перроне

Пугачева села в авто прямо на перроне

instagram/igorek_art69hl

Пугачеву в Минске встретил водитель на авто

Пугачеву в Минске встретил водитель на авто

instagram/igorek_art69hl

Напомним, что в Минске состоится последний концерт Пугачевой, билеты на который раскупили заблаговременно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве. Певица подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

  • Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

  • Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

  • Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Беларусь Минск
Теги
шоу-бизнес концерт скандалы видео
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