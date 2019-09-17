"Просыпаюсь от жуткого зуда": Седокова рассказала о серьезной болезни

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, рассказала фанатам о своей болезни. Как выяснилось, артистка уже продолжительное время страдает от крапивницы.

Запись с фотографиями пораженной кожи она показала на своей странице в Instagram.

"Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала. Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - написала Седокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова примерила новый образ, который вызвал споры в сети. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.

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