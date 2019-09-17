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17 сентября • обновлено в 11:37
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"Просыпаюсь от жуткого зуда": Седокова рассказала о серьезной болезни

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, рассказала фанатам о своей болезни. Как выяснилось, артистка уже продолжительное время страдает от крапивницы.

Запись с фотографиями пораженной кожи она показала на своей странице в Instagram.

"Просыпаюсь от жуткого зуда": Седокова рассказала о серьезной болезни
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"Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала. Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - написала Седокова.

#Крапивницаотстой. Это я, как человек, испытавший все круги ада с этим странным заболеванием вам говорю. Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся! На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала. А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдёт. Не прошло. С каждым днём становилось все "красивее". Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай. Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню , как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям и близким за то, что вытягиваете меня из этого кошмара. Никогда не забуду @rudovanata , примчавшуюся ко мне с уколом прямо на спектакль и в гримерке поставившую мне укол . @galichida , давшую мне телефоны доктора и медсестричек с маминой работы. Мою прекрасную доктора косметолога @anargulartagalieva , каждый день переживающую за меня. И самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства. Вчера, после публикации фото мне написали десятки людей с точно такой же проблемой и я решилась показать то, что со мной. Продолжение в комментарии🔽

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова примерила новый образ, который вызвал споры в сети. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.

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Персона
Анна Седокова
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