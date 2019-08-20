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"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

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Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Так, артистка позировала в купальнике у бассейна.

Фото Никитюк разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники девушки оставили ей десятки комплиментов.

"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

rbc.ua

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"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой
"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

"Леся, ты бомба", "Просто королева", "Купальник идеально подчеркнул крутую фигуру", "На первой фотографии на Варнаву похожа", "Леся лучшая", "Очень красивая", "Леся, какая у вас красивая фигура", - пишут в сети.

"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой
"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой
"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой
"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой
"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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Персона
Леся Никитюк
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