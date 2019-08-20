"Просто королева": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Так, артистка позировала в купальнике у бассейна.

Фото Никитюк разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники девушки оставили ей десятки комплиментов.

rbc.ua

"Леся, ты бомба", "Просто королева", "Купальник идеально подчеркнул крутую фигуру", "На первой фотографии на Варнаву похожа", "Леся лучшая", "Очень красивая", "Леся, какая у вас красивая фигура", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!