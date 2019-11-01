Копия мамы: появились новые фото дочери болеющей Заворотнюк

Дочь Анастасия Заворотнюк Анна поделилась новыми фотографиями, на которых впечатляет своим сходством с актрисой.
В то время, пока близкие звезды хранят молчание на протяжении уже нескольких месяцев, Анна вернулась в соцсети и начала активно публиковать новые фотографии в Instagram.
Анна Заворотнюк
Инстаграм Анны Заворотнюк
На днях девушка поделилась свежими кадрами, которые вызвали неподдельный восторг у ее подписчиков – мало того, что 22-летняя Анна – настоящая красавица, так она еще и выросла точной копией Анастасии Заворотнюк.
Анна Заворотнюк
Инстаграм Анны Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Инстаграм Анны Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с детьми и мужем
Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Инстаграм Анны Заворотнюк
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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