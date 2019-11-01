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1 ноября • обновлено в 12:57
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Копия мамы: появились новые фото дочери болеющей Заворотнюк

1.6т Читать материал на украинском

Дочь Анастасия Заворотнюк Анна поделилась новыми фотографиями, на которых впечатляет своим сходством с актрисой.

В то время, пока близкие звезды хранят молчание на протяжении уже нескольких месяцев, Анна вернулась в соцсети и начала активно публиковать новые фотографии в Instagram.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Инстаграм Анны Заворотнюк

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На днях девушка поделилась свежими кадрами, которые вызвали неподдельный восторг у ее подписчиков – мало того, что 22-летняя Анна – настоящая красавица, так она еще и выросла точной копией Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Инстаграм Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Инстаграм Анны Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с детьми и мужем

Анастасия Заворотнюк с детьми и мужем

Инстаграм Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Инстаграм Анны Заворотнюк

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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