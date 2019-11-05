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5 ноября • обновлено в 16:08
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"Продолжаем победный путь": Украина одержала победу на международном кинофестивале

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Картина украинского режисера Валентина Васяновича "Атлантида", которая одержала победу на Венецианском кинофестивале, заняла второе место на Токийском кинофестивале.

Фильм был отмечен специальным призом жюри и уступил первенство лишь датской ленте "Дядя" режиссера Фрелле Петерсена, которая получила в этом году Гран-при.

Одну из главных ролей в "Атлантиде" сыграл Андрей Рымарук - бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Повернись живим". В своем Facebook Рымарук поделился фото с наградой.

Андрей Рымарук

Андрей Рымарук

Facebook

Новости
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"Атлантида" продолжает победный путь. В этот раз Special Jury Prize на Tokyo International Film Festival. Продолжение следует..." - написал Рымарук.

Действие "Атлантиды" происходит в 2025 году на Донбассе, "через год после окончания войны". Территория Донбасса после военных действий непригодна для жизни. В основе сюжета - истории военных и мирного населения, которые проживают на этой территории после окончания войны.

Премьерный показ "Атлантида" в Токио

Премьерный показ "Атлантида" в Токио

Facebook

Андрей Рымарук

Андрей Рымарук

Facebook

Премьерный показ "Атлантида" в Токио

Премьерный показ "Атлантида" в Токио

Facebook

В сентябре полнометражный художественный фильм "Атлантида" был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты") Венецианского кинофестиваля.

"Продолжаем победный путь": Украина одержала победу на международном кинофестивале

Facebook

"Продолжаем победный путь": Украина одержала победу на международном кинофестивале

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине состоялась премьера фильма "Иловайск", основанного на реальных событиях, произошедших в августе 2014 года, когда российские войска подло атаковали выходящих из окружения бойцов АТО на Донбассе.

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Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему только Донбасса? К 2025 вся территория Украины будет непригодна для проживания.
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