''Про**ал карьеру'': скандальная Лолита ''наехала'' на умершего Криса Кельми

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о российском певце и композиторе Крисе Кельми, скончавшемся 1 января на 64 году жизни.

Так, она рассказала, что Крис был из немногих гениев на земле, которых она знала, и который удивительным образом "просрал" свою карьеру. Видео Милявская опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

"Знаешь, Крис, я не знаю ни одно человека из гениев. Ты один из немногих на земле, кто так удивительно просрал свою земную карьеру. Ты мог гораздо больше", — прокомментировала певица.

Крис Кельми Фото: iz.ru

Также она предложила почтить память Кельми и спеть его песню "Замыкая круг".

"Давайте вместе все, кто в караоке и не в караоке просто споем песню "Замыкая круг". Наверное, это будет лучшим, что мы можем сделать для Криса сегодня. Прощай, брат", — добавила Милявская.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до смерти российский композитор и музыкант Крис Кельми стал героем телевизионного эфира на одном из ТВ-каналов. На экраны он вышел в апреле 2018 года — уже тогда зрители узнали о болезненном состоянии автора хитов "Замыкая круг" и "Ночное рандеву".