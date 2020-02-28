Украинский шоумен и ведущий Нацотбора на Евровидение Сергей Притула высказался о представителе Украины на песенном конкурсе, группе Go_A.

Так, по его словам, победа группы спровоцировала бурную реакцию не только в Украине, но и стала настоящим "разрывом в стране лаптей и балалаек", очевидно имея в виду Россию. Об этом Сергей написал на личной странице в Facebook.

Сергей Притула о победе Gо_A в Нацотборе

"Победу Gо_A коллеги по "цеху" восприняли по-разному. Кто-то приветствовал, а кто-то, как Тарас Тополя, солист группы "Антитела", подверг победу группы сокрушительной критике, обвинив Gо-A в псевдо-этнике. И в текстах, которые скорее подходят северо-восточному соседу", – указал ведущий Нацотбора.

Также он отметил, что такую реакцию спровоцировало имя персонажа песни-победительницы Нацотбора "Соловей" Ванюши. При этом, несмотря на череду негативных высказываний, трек не оставил равнодушными никого.

"Думаю, что проблема в "Ванюше". Хотя, если хорошо присмотреться к содержанию, то тот "Ванюша" там как раз в довольно негативном свете. Что и вызвало очередную канонаду от разрывов "пуканов" в стране медведей, лаптей и балалаек. В любом случае, победа Gо_A не оставила никого равнодушным. И это замечательно. Теперь нам остается дождаться мая, где наши появятся в первом пол-финале, и держать кулаки за выход в финал", – подчеркнул Притула.

Смотрите видео выступления победителей Нацотбора Gо-A с песней "Соловей":

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