Украинский шоумен и ведущий Нацотбора на Евровидение Сергей Притула высказался о представителе Украины на песенном конкурсе, группе Go_A.
Так, по его словам, победа группы спровоцировала бурную реакцию не только в Украине, но и стала настоящим "разрывом в стране лаптей и балалаек", очевидно имея в виду Россию. Об этом Сергей написал на личной странице в Facebook.
Сергей Притула о победе Gо_A в Нацотборе
"Победу Gо_A коллеги по "цеху" восприняли по-разному. Кто-то приветствовал, а кто-то, как Тарас Тополя, солист группы "Антитела", подверг победу группы сокрушительной критике, обвинив Gо-A в псевдо-этнике. И в текстах, которые скорее подходят северо-восточному соседу", – указал ведущий Нацотбора.
Также он отметил, что такую реакцию спровоцировало имя персонажа песни-победительницы Нацотбора "Соловей" Ванюши. При этом, несмотря на череду негативных высказываний, трек не оставил равнодушными никого.
"Думаю, что проблема в "Ванюше". Хотя, если хорошо присмотреться к содержанию, то тот "Ванюша" там как раз в довольно негативном свете. Что и вызвало очередную канонаду от разрывов "пуканов" в стране медведей, лаптей и балалаек. В любом случае, победа Gо_A не оставила никого равнодушным. И это замечательно. Теперь нам остается дождаться мая, где наши появятся в первом пол-финале, и держать кулаки за выход в финал", – подчеркнул Притула.
Смотрите видео выступления победителей Нацотбора Gо-A с песней "Соловей":
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
По результатам Национального отбора на Евровидение, Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A, которая одержала уверенную победу в финале, 22 февраля.
Участие Украины в песенном конкурсе Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за блокировки счетов "Суспільного мовлення".
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