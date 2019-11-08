Скандал с "толпами фашистов" в Киеве: Притула ярко потроллил Молочного

Украинский комик, ведущий, ранее кандидат в депутаты от "Голоса" Сергей Притула потроллил бывшего участника шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного за заявления о "толпах фашистов" в Киеве.

На своей странице в Facebook бывший коллега Молочного написал рассказ, действие которого происходит в супермаркете. Героиня истории – бабушка-фанатка СССР, которую окружила толпа "фашистов".

"По мотивам нашумевшего инстаграм-поста", – отметил телеведущий. Он гиперболизировал представления комика об Украине, с сарказмом показав выдуманные "реалии" будней в столице.

Притула и Молочный на съемках "Файна Юкрайна" Tochka.net

Далее предлагаем прочитать рассказ Притулы на языке оригинала:

Старенька, з орденом леніна поверх вицвілого пальто з каракулевим комірцем, стояла на касі продуктового магазину "Єва Б". Її оточив натовп молодиків, такий рясний, що одразу й не зрозуміти, скільки їх було – 14 чи може й усі 88. Всі як один бритоголові, сорочки із закатаними рукавами та, наче під копірку, маленькі вуса під носами.

– Стій, бабка! Тістафай фсьо із пакєта. Штьо там єсть? Яйкі? Млєко? Шпік? Вітдафай фсьо нам! І пів-варєніка тоже!

Реготали… випивали яйця сирими просто з касової стрічки, грали на губних гармошках… зловтішались нелюди. Один з блакитнооких покидьків, із підозріло правильним черепом, зірвав з бабусі пілотку із червоною зіркою! Русяве волосся розсипалось густим килимом по тендітних, але водночас стаханівських плечах старенької. А у волоссі… а у волоссі були вплетені бантики з георгіївських стрічок!!!!!

Закрутилися, наче чорти окроплені святою водою, молодики!

Закричала з-переляку касирка: "Ахрана!!! Ахтунг! Тьху… Атмєна!!!".

– "Він вночі назвав мене Лєна", – гаркнула у відповідь черга!

Та всі розуміли, що зараз станеться щось невідворотне! Молодики, наче підкреслюючи свою приналежність до лихого, вибудувались "свинею" як тевтонськи лицарі і, під звуки маршу "Erica", посунули клином на бабусю!

– "А єсть лі здєсь комсомольци?!!!", – голосно вигукнула бабуся, рвучко розстебнувши пальто, під яким засяяли значок "ГТО" і накрохмалений піонерський галстук, на кінчиках якого теліпались бронзові бюстики Жукова та Ватутіна!

– "Єсть, бабушка! Но нє смагу помочь!", – почулося з відділу кондитерки. Там на підлозі лежав скривавлений молодик в "будьонівці", ногу якого догризала німецька вівчарка, яку спустили з повідка опецькуваті чоловіки в мазепинках зі страшним словом "поліція" на мундирах. Вони реготалися та пригощали один одного цигарками.

– "І саме завдяки тому, що ми зараз бачимо у кадрі, я можу з гордістю заявити…(пауза…крупні обличчя персоналу вкриті веснянками) Ревізор рекомендує ваш магазин!" – заволала молода дівчина і потонула в обіймах рейхсадміністрації закладу!

Крізь вітрини з вулиці за усім спостерігали акуратно зачесані "набік" світловолосі підлітки в сорочках і шортиках. У переході станції метро "Театральна" пенсіонери танцювали під мелодії Вагнера. На капоті таксі "Убер" хлопчаки домальовували балончиком слово "Alles". З каштанів повільно опадало коричневе листя. Йшла осінь 2019 року. Київ жив своїм звичним життям!

Скандальный пост Молочного:

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее в сети всплыло архивное видео с оскандалившимся комиком Андреем Молочным, в котором он рассказал о том, кто такие украинцы. Посмотреть можно здесь.

Пользователи социальных сетей продолжают делиться своими мнениями по поводу высказываний Молочного.

Сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна".

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