Притула попал в скандал из-за 'поддержки' антисемитизма в своей программе: его публично осудили

В эфире радио "НВ" в программе "Среди недели" Сергея Притулы прозвучали антисемитские оскорбления, которые не были прокомментированы ведущим как недопустимые.

Такие оскорбительные заявления выразил житель Краматорска Роман, сообщили в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани – "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", – написали в организации.

Кроме того, Объединенная еврейская община обратилась в Краматорский отдел полиции с заявлением об открытии уголовного дела по 161 статье УК Украины (разжигание межнациональной розни).

Также Комиссия журналистской этики выразила публичное осуждение Притуле, который не отреагировал на антисемитские заявления гостя.

"Ведущий Сергей Притула вступил с гостем в дружеский диалог и тем самым мог создать впечатление у слушателей, что в конкретной программе и в целом в эфире радио "НВ" является "нормальным" толерантное отношение к оскорбительным высказываниям", – сообщили в организации.

Так, Комиссия журналистской этики видит в этом нарушение пункта 15 ( "никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своего пола, язык, расы, религии, национального, регионального или социального происхождения или политического предпочтения") Кодекса этики украинского журналиста.

"Озвученные во время программы радио "НВ" дискриминационные высказывания могли побудить слушателей к восприятию целой этнической и религиозной группы как угрозы, а представителей этой группы – как лиц, склонных к нарушению законов и общественного порядка", – говорится в решении.

В Комиссии добавили, что ведущий мог прервать гостя или после его выступления обратить внимание, что произошло грубое нарушение прав человека и редакция не разделяет таких взглядов.

"Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как бессознательные или такие, которые вызваны растерянностью через новую ситуацию", – отметили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула заявил, что обязательно будет баллотироваться в Верховную Раду на следующих парламентских выборах в Украине.