Украинский шоумен, ведущий Сергей Притула потроллил коррупционеров во время пандемии коронавируса.

Так, он посоветовал им не брать взятки, так как от этих денег можно заразиться, заболеть и умереть. Соответствующее видео Притула опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Притула Фото: instagram/siriy_ua

"Срочное обращение к коррупционерам в связи с пандемией! Вирусы очень легко передаются через деньги, через банкноты, купюры, наличные, через кэш, через "бабки". Это когда из рук в руки передаешь, оно же теми микробами кишит. Поэтому вы там проявите силу воли, не берите взятки. Потому что возьмешь взятку, вирус передастся, и ты умрешь", – сказал шоумен.

Однако, несколько секунд обдумав, Притула передумал и призвал их продолжать наживаться.

Сергей Притула Фото: instagram/siriy_ua

"Хотя, а может, берите? Слушайте, пацаны, я тут подумал – берите взятки", – иронично подытожил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня оскандалилась заявлением о коронавирусе.

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