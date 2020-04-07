Меган Маркл и принц Гарри нарвались на критику после презентации своего нового благотворительного проекта.

Так, они представили его общественности после того, как стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию из-за коронавируса, пишет Daily Mail.

Королевский биограф Фил Дампир назвал ситуацию, которая произошли, когда премьер-министр Борис Джонсон был переведен в реанимацию с коронавирусом, как "ужасающее время".

Сами супруги заявили, что они были "вынуждены" сделать объявление в это же время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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