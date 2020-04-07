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7 апреля • обновлено в 17:59
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Принц Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за благотворительности: что произошло

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Меган Маркл и принц Гарри нарвались на критику после презентации своего нового благотворительного проекта.

Так, они представили его общественности после того, как стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию из-за коронавируса, пишет Daily Mail.

Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за благотворительности

Королевский биограф Фил Дампир назвал ситуацию, которая произошли, когда премьер-министр Борис Джонсон был переведен в реанимацию с коронавирусом, как "ужасающее время".

Сами супруги заявили, что они были "вынуждены" сделать объявление в это же время.

Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за благотворительности

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
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