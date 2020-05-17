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17 мая • обновлено в 08:03
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Прикрылась только полотенцем: финалистка шоу "Холостяк-10" похвасталась стройным телом

12.9т
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Финалистка шоу "Холостяк-10" на канале СТБ, 23-летняя Даша Ульянова похвасталась пикантным фото.

Так, девушка, которая борется за сердце холостяка Макса Михайлюка, на личной странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позировала в одном полотенце.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

picostars.net

Фото было сделано в спальне одной из гостиниц Одессы – именно туда отправились участницы шоу для знакомства с родителями холостяка.

Поклонники под снимком расхвалили девушку за нежное фото. Так, в комментариях они написали ей множество комплиментов, где отметили, что Даша является очень красивой девушкой.

Я не верю , а вы?

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Также сотни фолловеров пожелали ей победы на шоу "Холостяк 10". Отметим, финал "Холостяка" состоится в пятницу, 22 мая на телеканале СТБ.

Прикрылась полотенцем: финалистка "Холостяка" похвасталась стройным телом
Прикрылась полотенцем: финалистка "Холостяка" похвасталась стройным телом
Прикрылась полотенцем: финалистка "Холостяка" похвасталась стройным телом

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом выпуске шоу "Холостяк" главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

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Автор
Ева Романова
Тема
Шоу "Холостяк-9"
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 телеканал СТБ
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