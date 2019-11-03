Приемная дочь Потапа устроила горячую фотосессию в белье

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потап), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья устроила горячую фотосессию в белье.

20-летняя девушка позировала в тренче на голое тело в прихожей, дополнив образ кепкой с козырьком и ботинками, а соответствующим кадром поделилась на своей странице в Instagram.

"Почему ты выбрал меня и этот странный путь со мной", – подписала Наталья под снимком, процитировав хит Джамалы "Крила".

Приемная дочь Потапа в белье instagram/natashka.gorovaya

Приемная дочь Потапа вызвала восторг соответствующим снимком. Поклонники отметили, что она выглядит отлично.

Наталья Горовая в пикантной фотосессии instagram/natashka.gorovaya

"Наташа, как всегда, красавица", "Нереальная", "Потому что ты яркий", "Наташа, зачем так красиво, сплошная эстетика", – написали в комментариях.

Горовая накинула плащь

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Горовая устроила пикантную фотосессию, позируя перед камерами без белья.

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