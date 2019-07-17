Приехавшая в Киев Дана Борисова заговорила на украинском: видео

Скандальная российская телеведущая Дана Борисова, которая на днях приехала в Киев, попыталась говорить на украинском языке.
Так, прогуливаясь по центру столицы ей вручили брошюру, надпись на которой она прочла с сильным акцентом. Видео артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Дана Борисова
utro.ru
"Як брудно має стати, аби ти помітив", - попыталась прочесть Борисова.
Отметим, что ранее на своей странице в Instagram ведущая опубликовала фото возле Монумента Независимости. Под снимком ей задали вопрос – "Чей Крым?", на что Борисова неоднозначно ответила смайликом.
Как писал OBOZREVATEL, Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.
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