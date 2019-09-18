"Придет за 200 миллионов": СМИ раскрыли мошенника, наживающегося на Заворотнюк

В сети появились мошенники, которые пытаются нажиться на болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Неизвестные предлагают привести актрису или ее мать на ток-шоу за сумму более трех миллионов долларов.

На страничке, якобы принадлежащей Анастасии Заворотнюк, появился комментарий, в котором говориться, что с актрисой все хорошо и рака у нее нет, пишет "Телепрограмма".

"По данным СМИ Анастасия Заворотнюк находится в европейском центре в Москве 8-499-*** эта клиника опровергает информацию о нахождении Насти в их центре. Валентина Борисовна, мама Анастасии так же опровергает информацию о болезни дочери в целом. Она дала разрешение дать ее номер 8-*** все заинтересованные СМИ могут позвонить ей и поговорить, в не рамок интервью, а просто поговорить", - написал мошенник.

Когда журналисты попытались связаться по указанным номерам, то трубку взял некий Алексей Степанов. На вопрос, готова ли семья Заворотнюк давать интервью или участвовать в телепрограммах, он ответил:

"Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться – они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег. Я понимаю, что ваша организация такие деньги не потянет. Это стоит 200 миллионов рублей".

За эту цифру якобы готова выступить Заворотнюк или ее мама, они озвучат то, что волнует неравнодушных поклонников все последнее время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!