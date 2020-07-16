Премьер Дании с третьей попытки вышла замуж: первые фото со свадьбы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж за кинорежиссера Бо Тенгберга после того, как праздничное событие уже дважды пришлось перенести из-за политических вопросов.

Как сообщает издание Daily Mail, венчание состоялось в церкви Маглеби на острове Зеландия, где у пары имеется общий летний дом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж REUTERS

Изначально 42-летняя невеста и 55-летний жених планировали пожениться в 2019 году. Однако дату свадьбы пришлось переносить дважды за год. Сначала из-за досрочных парламентских выборов, в результате которых Фредериксен стала премьером Дании, затем из-за пандемии коронавируса.

Свадьба Метте Фредериксе и Бо Тенгберга REUTERS

В этом году свадьба была запланирована на 18 июля, однако, именно с 17 по 18 июля в Брюсселе состоится чрезвычайный саммит ЕС, на котором глава датского правительства должна присутствовать. Именно поэтому, как сообщают инсайдеры, пара наконец решила сыграть свадьбу уже на этой неделе еще до саммита.

Свадьба Метте Фредериксе и Бо Тенгберга REUTERS

Метте Фредериксен и Бо Тенгберг начали встречаться в 2014 году. На публике они впервые появились вместе в 2016 году – на похоронах бывшего премьер-министра Анкера Хенрика Йергенсена.

Метте Фредериксе и Бо Тенгберг Instagram Mette

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