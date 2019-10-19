"Прекрасная пара!" Лобода вызвала ажиотаж снимком с Линдеманном

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн присутствовал на дне рождения певицы Светланы Лободы, которой исполнилось 37 лет.

Соответствующим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников, которые уже давно ждут, когда парочка объявит о том, что вместе.

Линдеманн засветился с Лободой

"Мой день, моя ночь", – подписала Лобода под групповым снимком, на котором присутствуют близкие друзья певицы.

На кадре артистка прижимается к Тиллю и держит его под руку. Выглядит при этом певица невероятно счастливой.

Тилль Лигндеманн и Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

В комментариях пользователи и коллеги кинулись массово поздравлять Лободу с праздником. Не обошлось и без радостных замечаний по поводу солиста Rammstein.

"А Тилль все не стареет. Красавчик! С Днем рождения", "Красивая пара", "А Тилль тут что забыл", "Вы очень мощная пара", "Света, Тиль рядом с тобой даже моложе выглядит", "Вы два прекрасных человека, творящие прекрасную музыку", "Света, ты конечно супер, но как по мне, солист Rammstein забрал весь фокус на себя", – прокомментировали пользователи.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент артистка не замужем, воспитывает двух дочерей и продолжает свою музыкальную карьеру. Только теперь преимущественно выступая в России. Кроме того, Лободе приписывают роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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