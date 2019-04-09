"Прекрасная пара": бывшего мужа Собчак засняли в объятиях с известной актрисой

Бывшего супруга журналистки Ксении Собчак Максима Виторгана заметили в объятиях популярной российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Виторган опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram.
Поклонники артиста отметили, что он и Екамасова прекрасно смотрятся вместе.
"Прекрасная пара", "Вы замечательно смотритесь", "После Собчак любая будет казаться красоткой", "Собчак теперь ей не даст спокойной жизни", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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