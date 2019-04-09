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"Прекрасная пара": бывшего мужа Собчак засняли в объятиях с известной актрисой

1.2тЧитать материал на украинском

Бывшего супруга журналистки Ксении Собчак Максима Виторгана заметили в объятиях популярной российской актрисы Дарьи Екамасовой.

Виторган опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

"Прекрасная пара": бывшего мужа Собчак засняли в объятиях с известной актрисой
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Поклонники артиста отметили, что он и Екамасова прекрасно смотрятся вместе.

"Прекрасная пара", "Вы замечательно смотритесь", "После Собчак любая будет казаться красоткой", "Собчак теперь ей не даст спокойной жизни", - пишут в сети.

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