"ПраАда": народная артистка Украины впервые стала прабабушкой

Народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой.

У старшего внука актрисы Алексея Степанкова-Ткаченко родился сын. Информацией о пополнении в семье поделилась на своей странице в Facebook внучка Роговцевой - Даша Степанкова.

"Шутки шутками ... И все же: баба Катя, дед Тарас, дядя Мотя, тетя Даша и прабабушка Ада (ПраАда). И вот еще больше счастья в семье. Еще больше тепла и любви! Еще больше семьи! Ну привет, Константин Алексеевич! ", - написала Даша.

Младенца назвали Константином. Так звали мужа Ады, которого не стало в 2004-м, и их сына. Он умер 8 лет после смерти отца.

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