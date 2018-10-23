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"ПраАда": народная артистка Украины впервые стала прабабушкой

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Народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой.

У старшего внука актрисы Алексея Степанкова-Ткаченко родился сын. Информацией о пополнении в семье поделилась на своей странице в Facebook внучка Роговцевой - Даша Степанкова.

"Шутки шутками ... И все же: баба Катя, дед Тарас, дядя Мотя, тетя Даша и прабабушка Ада (ПраАда). И вот еще больше счастья в семье. Еще больше тепла и любви! Еще больше семьи! Ну привет, Константин Алексеевич! ", - написала Даша.

"ПраАда": народная артистка Украины впервые стала прабабушкой
"ПраАда": народная артистка Украины впервые стала прабабушкой
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Младенца назвали Константином. Так звали мужа Ады, которого не стало в 2004-м, и их сына. Он умер 8 лет после смерти отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, успешный украинский ресторатор, ведущий реалити "На ножах" Дима Борисов и его жена стали родителями в шестой раз.

Персона
Ада Роговцева
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