"Позорище!" Лобода возмутила пошлыми снимками

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила подписчиков новыми пикантными снимками.
В частности, артистка опубликовала в своем Instagram фото с концерта, где танцевала в откровенных костюмах.
"Bang, bang, bang (выстрел)", — лаконично подписала свою публикацию Светлана.
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficia
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Отметим, что пользователи бурно отреагировали на новые фото Лободы. Они возмутились ее пошлым и безвкусным нарядом.
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
"Что-то слишком пафосная стала. Перебор", "Меня прям бомбит. Оделась, как ш**ха, да еще и вся блестит", "Слишком пошло", "Какой безвкусный наряд. Эти пайетки — ужас", "Позорище, раздражаешь", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи об абсурдных капризах и истериках Лободы, которую заподозрили в звездной болезни.
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