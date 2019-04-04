"Позорище!" Лобода возмутила пошлыми снимками

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила подписчиков новыми пикантными снимками.

В частности, артистка опубликовала в своем Instagram фото с концерта, где танцевала в откровенных костюмах.

"Bang, bang, bang (выстрел)", — лаконично подписала свою публикацию Светлана.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficia

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Отметим, что пользователи бурно отреагировали на новые фото Лободы. Они возмутились ее пошлым и безвкусным нарядом.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"Что-то слишком пафосная стала. Перебор", "Меня прям бомбит. Оделась, как ш**ха, да еще и вся блестит", "Слишком пошло", "Какой безвкусный наряд. Эти пайетки — ужас", "Позорище, раздражаешь", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи об абсурдных капризах и истериках Лободы, которую заподозрили в звездной болезни.

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