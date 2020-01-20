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20 января • обновлено в 15:46
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На Мерседесе и под охраной: появилось видео с оскандалившейся из-за наркотиков Бочкаревой

1.1т
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Задержанная с наркотиками российская актриса Наталья Бочкарева приехала на слушания в Преображенский суд Москвы на Mercedes, в сопровождении охраны.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Life Shot". На нем видно, как актриса вышла из машины и направилась в зал суда. В это время охрана отодвигала в сторону журналистов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: cosmo.ru

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Отметим, что московский суд рассмотрит дело о хранении кокаина. Ранее МВД подало ходатайство о прекращении уголовного преследования актрисы и попросило суд назначить ей штраф.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: teleprogramma.pro

К слову, Бочкареву уже лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч после отказа пройти медосвидетельствование. Также в ее белье нашли 0,69 г кокаина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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