На Мерседесе и под охраной: появилось видео с оскандалившейся из-за наркотиков Бочкаревой

Задержанная с наркотиками российская актриса Наталья Бочкарева приехала на слушания в Преображенский суд Москвы на Mercedes, в сопровождении охраны.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Life Shot". На нем видно, как актриса вышла из машины и направилась в зал суда. В это время охрана отодвигала в сторону журналистов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Наталья Бочкарева Фото: cosmo.ru

Отметим, что московский суд рассмотрит дело о хранении кокаина. Ранее МВД подало ходатайство о прекращении уголовного преследования актрисы и попросило суд назначить ей штраф.

Наталья Бочкарева Фото: teleprogramma.pro

К слову, Бочкареву уже лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч после отказа пройти медосвидетельствование. Также в ее белье нашли 0,69 г кокаина.

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