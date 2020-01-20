На Мерседесе и под охраной: появилось видео с оскандалившейся из-за наркотиков Бочкаревой

Задержанная с наркотиками российская актриса Наталья Бочкарева приехала на слушания в Преображенский суд Москвы на Mercedes, в сопровождении охраны.
Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Life Shot". На нем видно, как актриса вышла из машины и направилась в зал суда. В это время охрана отодвигала в сторону журналистов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Наталья Бочкарева
Фото: cosmo.ru
Отметим, что московский суд рассмотрит дело о хранении кокаина. Ранее МВД подало ходатайство о прекращении уголовного преследования актрисы и попросило суд назначить ей штраф.
Наталья Бочкарева
Фото: teleprogramma.pro
К слову, Бочкареву уже лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч после отказа пройти медосвидетельствование. Также в ее белье нашли 0,69 г кокаина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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