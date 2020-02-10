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11 февраля • обновлено в 01:43
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Повалий испугала фото в инвалидном кресле: певица назвала причины

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Певица Таисия Повалий напугала фанатов, опубликовав фотографию в инвалидной коляске и медицинской маске.

Снимок появился на странице украинки в Instagram. "Прошлое хватает меня за ноги", – написала женщина.

Несколько дней спустя артистка обнародовала новый пост, в котором пояснила, что подвернула ногу, находясь дома, "на ровном месте".

Таисия Повалий

Таисия Повалий

instagram.com/tpovaliyofficial

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Повалий в инвалидной коляске напугала фанатов

Повалий в инвалидной коляске напугала фанатов

instagram.com/tpovaliyofficial

Она рассказала, что ездила в больницу. "Без паники! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, пять недель доктор сказал не становиться на ногу", – написала Повалий.

"Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит", – добавила женщина.

Друзья, любимые мои ! Без паники ! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, 5 ть недель доктор сказал не становиться на ногу ! Значит мне надо из дому наблюдать как продвигается мой Новый Альбом ! Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит !!! 🔥🔥🔥😆💪💪💪 А прошлое как раз зацепилось, в те дни перебирала старые фото и газетные публикации )))) Половину выбросила и на ровном месте подвернула ногу )) дома !!! Цепляется ))))😆😆😆 Фото подходящее серьезное нашла в телефоне в архиве ) #povaliy #повалий #таисияповалий #Повалій #ТаїсіяПовалій

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Таисия Повалий стала бабушкой. Невестка певицы Светлана Вихрова показала первые фото новорожденного сына.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Instagram фотографии
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