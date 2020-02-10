Повалий испугала фото в инвалидном кресле: певица назвала причины

Певица Таисия Повалий напугала фанатов, опубликовав фотографию в инвалидной коляске и медицинской маске.

Снимок появился на странице украинки в Instagram. "Прошлое хватает меня за ноги", – написала женщина.

Несколько дней спустя артистка обнародовала новый пост, в котором пояснила, что подвернула ногу, находясь дома, "на ровном месте".

Таисия Повалий instagram.com/tpovaliyofficial

Повалий в инвалидной коляске напугала фанатов instagram.com/tpovaliyofficial

Она рассказала, что ездила в больницу. "Без паники! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, пять недель доктор сказал не становиться на ногу", – написала Повалий.

"Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Таисия Повалий стала бабушкой. Невестка певицы Светлана Вихрова показала первые фото новорожденного сына.

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