Повалий испугала фото в инвалидном кресле: певица назвала причины

Певица Таисия Повалий напугала фанатов, опубликовав фотографию в инвалидной коляске и медицинской маске.
Снимок появился на странице украинки в Instagram. "Прошлое хватает меня за ноги", – написала женщина.
Несколько дней спустя артистка обнародовала новый пост, в котором пояснила, что подвернула ногу, находясь дома, "на ровном месте".
Таисия Повалий
instagram.com/tpovaliyofficial
Повалий в инвалидной коляске напугала фанатов
instagram.com/tpovaliyofficial
Она рассказала, что ездила в больницу. "Без паники! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, пять недель доктор сказал не становиться на ногу", – написала Повалий.
"Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит", – добавила женщина.
Друзья, любимые мои ! Без паники ! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, 5 ть недель доктор сказал не становиться на ногу ! Значит мне надо из дому наблюдать как продвигается мой Новый Альбом ! Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит !!! 🔥🔥🔥😆💪💪💪 А прошлое как раз зацепилось, в те дни перебирала старые фото и газетные публикации )))) Половину выбросила и на ровном месте подвернула ногу )) дома !!! Цепляется ))))😆😆😆 Фото подходящее серьезное нашла в телефоне в архиве ) #povaliy #повалий #таисияповалий #Повалій #ТаїсіяПовалій
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Таисия Повалий стала бабушкой. Невестка певицы Светлана Вихрова показала первые фото новорожденного сына.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!