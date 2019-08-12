Повалий даст концерт в Украине? Скандал получил продолжение

Руководство Национального дворца искусств "Украина" заявило, что реклама и реализация билетов на концерт сбежавшей в Россию певицы Таисии Повалий – провокация с целью дискредитации учреждения.

Такую позицию выразил в комментарии "Укринформ" генеральный директор дворца Роман Недзельский.

"На сегодня никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетные ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца "Украина", цель которой – дискредитация и втягивание в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ "Украина" и его коллективу", – поделился он.

Таисия Повалий teleprogramma.pro

Недзельский опроверг все обвинения в его сторону и заявил, что учреждение придерживается государственной политики.

"Такая реклама является контрафактной. С таким же успехом можно увидеть рекламу Мадонны или Леди Гаги. Менеджмента Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан. А пока на агрессивную рекламу певица получила агрессивный ответ. Думаю, это только начало чьей-то спланированной игры, в которую втянули коллектив дворца "Украина", спрятавшись за афишей Повалий", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию, что возмутило украинцев.

В дворце "Украина" заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!