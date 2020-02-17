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17 февраля • обновлено в 11:42
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После Нацотбора Украина резко упала в рейтинге победителей Евровидения-2020

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После второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которого в финал попали Thorchi, Khayat и Дэвид Аксельрод, Украина опустилась на 19 место в рейтинге букмекеров.

Отметим, что еще некоторое время назад страна была на 12 строчке.

После Нацотбора Украина резко упала в рейтинге победителей Евровидения-2020

УНИАН

Новости
Темнокожие украинцы и похудевший на 60 кг певец: чем еще удивил Нацотбор на Евровидение

Первые строчки в рейтинге занимают Италия, Швеция и Россия, Норвегия и Австралия.

После Нацотбора Украина резко упала в рейтинге победителей Евровидения-2020

Отметим, что уже известны участники Евровидения-2020 от нескольких стран. Так, с представителями определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала украинского Национального отбора. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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