После Нацотбора Украина резко упала в рейтинге победителей Евровидения-2020

После второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которого в финал попали Thorchi, Khayat и Дэвид Аксельрод, Украина опустилась на 19 место в рейтинге букмекеров.

Отметим, что еще некоторое время назад страна была на 12 строчке.

УНИАН

Первые строчки в рейтинге занимают Италия, Швеция и Россия, Норвегия и Австралия.

Отметим, что уже известны участники Евровидения-2020 от нескольких стран. Так, с представителями определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала украинского Национального отбора. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!