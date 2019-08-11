Пошел против Путина? Известного рэпера в России затравили из-за митинга в Москве

Популярного в России рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) затравили из-за его участия в митинге в Москве, который прошел под лозунгом "Вернем себе право на выборы".

Участие рэпера в акции вызвало обсуждения в соцсетях. Telegram-канал "Пяр во время чумы" опубликовал пост, в котором автор резко высказался о музыканте, сопроводив слова снимком другого человека.

К вопросу о лидерах протеста. Это убожество зовется Оксимирон. pic.twitter.com/gmNOQijPlc — Seiten (@seiten_sky) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/ElVgSOMyvQ — Greg Vartanyan (@GnysBoy) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/jGQhHFUmSd — евжоня ченотский (@Chenatsky) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовется Оксимирон pic.twitter.com/Eqd2ZnKGYA — Прекрасный Балашиха (@_kirishin_) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/7GzCLCayYe — Белоконь (@Katamarinaki) August 10, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/8j5yPQkTqc — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/HFfS58Jua0 — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/ECquWizglm — Dieter Hellstrom (@Spam_Lsd) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста... pic.twitter.com/Zm3hGBFqfC — Лепра (@leprasorium) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Это убожество зовётся Оксимирон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA — Партизанские усы (@kosmos25551) August 11, 2019

К вопросу о лидерах протеста. Это убожество зовётся Оксимирон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA — Партизанские усы (@kosmos25551) August 11, 2019

к вопросу о лидерах протеста. вот это убожество зовётся оксимирон. pic.twitter.com/j2ibm6iNuv — че (@21jqofa) August 11, 2019

Другим присутствующим звездам на митинге тоже досталось.

К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожества зовутся Оксимирон, Артемий Панарин, рэпер Фейс и Юрий Дудь pic.twitter.com/3GkYWyj7Ea — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) August 10, 2019

К слову о лидерах протеста. Вот это сборище дегенератов зовётся "кровосток". pic.twitter.com/DWem05HL3X — карательный ананас🍍 (@kazdalevsky) August 10, 2019

Отметим, что Оксимирон за несколько дней до митинга призвал своих подписчиков прийти на акцию протеста.

Сам он появился в футболке, на которой было написано написано "Свободу Егору Жукову".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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