Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Пошел против Путина? Известного рэпера в России затравили из-за митинга в Москве

1.4т Читать материал на украинском

Популярного в России рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) затравили из-за его участия в митинге в Москве, который прошел под лозунгом "Вернем себе право на выборы".

Участие рэпера в акции вызвало обсуждения в соцсетях. Telegram-канал "Пяр во время чумы" опубликовал пост, в котором автор резко высказался о музыканте, сопроводив слова снимком другого человека.

Пошел против Путина? Известного рэпера в России затравили из-за митинга в Москве
Новости
"Юрочке заплатили": блогер из РФ раскритиковала Дудя из-за участия в митинге в Москве
Пошел против Путина? Известного рэпера в России затравили из-за митинга в Москве

Другим присутствующим звездам на митинге тоже досталось.

Отметим, что Оксимирон за несколько дней до митинга призвал своих подписчиков прийти на акцию протеста.

Сам он появился в футболке, на которой было написано написано "Свободу Егору Жукову".

#freeyegorzhukov

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Россия Москва
Тег
митинг
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Этакий яйцеголовый недоБапченко))) А кто это?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Raider Raider
Raider Raider
Эта убогая помойная яма зовется рассия , ахахахаха , путин х*йло , и что , что вы лапти можете сделать , ну дымните в коментах ну давай поугрожай мне , нах*й пошли касапы ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Raider Raider, да ты уже "герой" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...