Пошел против Путина? Известного рэпера в России затравили из-за митинга в Москве

Популярного в России рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) затравили из-за его участия в митинге в Москве, который прошел под лозунгом "Вернем себе право на выборы".
Участие рэпера в акции вызвало обсуждения в соцсетях. Telegram-канал "Пяр во время чумы" опубликовал пост, в котором автор резко высказался о музыканте, сопроводив слова снимком другого человека.
К вопросу о лидерах протеста. Это убожество зовется Оксимирон. pic.twitter.com/gmNOQijPlc— Seiten (@seiten_sky) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/ElVgSOMyvQ— Greg Vartanyan (@GnysBoy) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/jGQhHFUmSd— евжоня ченотский (@Chenatsky) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовется Оксимирон pic.twitter.com/Eqd2ZnKGYA— Прекрасный Балашиха (@_kirishin_) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/7GzCLCayYe— Белоконь (@Katamarinaki) August 10, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/8j5yPQkTqc— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/HFfS58Jua0— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожество зовётся Оксимирон. pic.twitter.com/ECquWizglm— Dieter Hellstrom (@Spam_Lsd) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста... pic.twitter.com/Zm3hGBFqfC— Лепра (@leprasorium) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Это убожество зовётся Оксимирон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA— Партизанские усы (@kosmos25551) August 11, 2019
К вопросу о лидерах протеста. Это убожество зовётся Оксимирон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA— Партизанские усы (@kosmos25551) August 11, 2019
к вопросу о лидерах протеста. вот это убожество зовётся оксимирон. pic.twitter.com/j2ibm6iNuv— че (@21jqofa) August 11, 2019
Другим присутствующим звездам на митинге тоже досталось.
К вопросу о лидерах протеста. Вот это убожества зовутся Оксимирон, Артемий Панарин, рэпер Фейс и Юрий Дудь pic.twitter.com/3GkYWyj7Ea— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) August 10, 2019
К слову о лидерах протеста. Вот это сборище дегенератов зовётся "кровосток". pic.twitter.com/DWem05HL3X— карательный ананас🍍 (@kazdalevsky) August 10, 2019
Отметим, что Оксимирон за несколько дней до митинга призвал своих подписчиков прийти на акцию протеста.
Проспект Сахарова, 10 августа, 14:00. Подписываюсь под последним постом @yurydud. Примечания к видео: 1) ежедневно появляются новые обвиняемые по делу; разумеется, речь идет о полном прекращении всего дела, а не только об упомянутых в видео. 2) мелкая неточность: дело шьется (во всяком случае, пока что) только по протестам 27 июля, а не по 27 и 3 августа. Увидимся завтра.
Сам он появился в футболке, на которой было написано написано "Свободу Егору Жукову".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
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