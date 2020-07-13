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Порноактеры рассказали, что близкие думают об их профессии

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
3,5 т.
Порноактеры рассказали, что близкие думают об их профессии

Порноактеры рассказали о рекцию близких на их профессию. радио Максимум

Порноактеры рассказали, что друзья и родственники думают об их профессии. Большинство близких людей реагируют спокойно на такие новости, но есть и такие, которые отказываются дальше продолжать общение.

Актеры фильмов для взрослых поделились историями в комментариях под постом пользователя с ником CaptainRex8669 на Reddit.

"У меня были довольно хорошие друзья, мы общались несколько лет. Внезапно один из них написал мне в Facebook и попросил срочно встретиться. Он узнал, что я работаю в порно, и это все обсуждают за моей спиной", – написал пользователь Pornishard.

Мужчина хотел обсудить свою профессию с друзьями, однако они отказались. Позже многие из них удалили порноактера из друзей в Facebook и перестали с ним общаться ради собственной репутации.

Порноактеры рассказали, что близкие думают об их профессии

Порноактеры рассказали, что близкие думают об их профессии люкс ФМ

"Сейчас мне все равно, но тогда было больно. Мы были друзьями, а они лгали за спиной и даже не взяли на себя обязанность выслушать меня. Я знаю, что они регулярно смотрят порно, мы иногда обсуждали любимые ролики. То есть вы можете смотреть порно и наслаждаться им, но не можете уважать людей, которые в нем снимаются?" – поделился человек.

Пользовательница LittleMissAbigail рассказала, что снималась в порно для фетишистов. Она иногда публиковала свои работы на популярном сайте, подписчиками которого оказались несколько ее знакомых. Это удивило их, однако они с уважением отнеслись к его профессии.

"Мой брат был оператором в порностудии. Он очень стеснялся этого и никогда не говорил никому из родственников – у нас очень религиозная семья. Мне же всегда было абсолютно все равно", – призналась Lockshala.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бронзовый призер юниорского чемпионата США по фигурному катанию 2006 года американка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.

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