Порноактеры рассказали, что друзья и родственники думают об их профессии. Большинство близких людей реагируют спокойно на такие новости, но есть и такие, которые отказываются дальше продолжать общение.

Актеры фильмов для взрослых поделились историями в комментариях под постом пользователя с ником CaptainRex8669 на Reddit.

"У меня были довольно хорошие друзья, мы общались несколько лет. Внезапно один из них написал мне в Facebook и попросил срочно встретиться. Он узнал, что я работаю в порно, и это все обсуждают за моей спиной", – написал пользователь Pornishard.

Мужчина хотел обсудить свою профессию с друзьями, однако они отказались. Позже многие из них удалили порноактера из друзей в Facebook и перестали с ним общаться ради собственной репутации.

Порноактеры рассказали, что близкие думают об их профессии люкс ФМ

"Сейчас мне все равно, но тогда было больно. Мы были друзьями, а они лгали за спиной и даже не взяли на себя обязанность выслушать меня. Я знаю, что они регулярно смотрят порно, мы иногда обсуждали любимые ролики. То есть вы можете смотреть порно и наслаждаться им, но не можете уважать людей, которые в нем снимаются?" – поделился человек.

Пользовательница LittleMissAbigail рассказала, что снималась в порно для фетишистов. Она иногда публиковала свои работы на популярном сайте, подписчиками которого оказались несколько ее знакомых. Это удивило их, однако они с уважением отнеслись к его профессии.

"Мой брат был оператором в порностудии. Он очень стеснялся этого и никогда не говорил никому из родственников – у нас очень религиозная семья. Мне же всегда было абсолютно все равно", – призналась Lockshala.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бронзовый призер юниорского чемпионата США по фигурному катанию 2006 года американка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.