Популярного российского актера не выпустили из РФ: что случилось

Популярного российского актера Михаила Ефремова не выпустили из РФ. Мужчина не смог улететь из Петербурга в Ригу.

Заслуженного артиста РФ не пустили в самолет авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем, пишет "Фонтанка".

Михаил Ефремов Антикор

6 марта Ефремов намеревался отправиться в столицу Латвии из аэропорта Пулково, но состояние алкогольного опьянения стало для него преградой. Мужчину оставили в России и оформили протокол об административном правонарушении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские артист Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения пообщался с полицейскими о протестах в Москве. Актер раскритиковал силовиков за то, что они задерживают и избивают людей.

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