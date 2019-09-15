"Попади карандашом в бутылку!" Собчак объяснила выходки Богомолова на свадьбе-"похоронах"

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова могла пройти еще более эпатажно. Впрочем, молодожены учтут это на будущем праздновании годовщины.

Об этом в своем телеграм-канале написала сама Ксения Собчак, комментируя пост канала "Бахчисарайские гвоздики".

Свадебный катафалк Собчак и Богомолова "РИА"

"Богомолов, не даром, что режиссер, эту свадьбу сотворил, довёл до прекрасного абсурда в абсолюте. Концертный номер "Войди в меня" - это, по сути, уже такой декадентский театр. Жизнь как представление, жизнь как продолжение перформанса, когда ты уже не понимаешь, где грань между фантазией и реальностью... Гости от Пескова до Баскова - это тоже часть представления, часть деконструированного шапито", – такая запись была опубликована в новостном канале, где свадьбу также назвали уникальной постановкой Богомолова.

"Я вот тоже считаю, что не хватало танца на газете и "попади карандашом в бутылку", но к годовщине мы подготовимся еще более лучше!", – прокомментировала эту запись Ксения Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано видео со свадебной церемонии Собчак и Богомолова, на которую они приехали на катафалке.

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