"Помолитесь за меня": у звезды КВН диагностировали рак

У участницы известной российской команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгении Жариковой диагностировали рак желудка на четвертой стадии.
Так, об этом рассказал ее муж Сергей Жариков у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль не операбельная", — написал мужчина.
Евгения Жарикова с мужем
Фото: mk.ru
Также, по словам Сергея, его жена начала проходить курс лучевой терапии в Израиле, после него ее пообещали отпустить домой, где она уже начнет делать "химию". Отмечается, что точная сумма платы за все медицинские услуги будет известна только по завершении процедур.
Евгения и Сергей воспитывают двух дочерей
Фото: steer.ru
Сама же Евгения спустя некоторое время в соцсетях выразила благодарность всем неравнодушных к ее ситуации людям за поддержку.
"Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку", — написала 39-леняя звезда КВН.
Евгения Жарикова
Фото: stuki-druki.com
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