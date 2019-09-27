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27 сентября • обновлено в 08:50
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"Помолитесь за меня": у звезды КВН диагностировали рак

7.5т Читать материал на украинском

У участницы известной российской команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгении Жариковой диагностировали рак желудка на четвертой стадии.

Так, об этом рассказал ее муж Сергей Жариков у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль не операбельная", — написал мужчина.

"Помолитесь за меня": у звезды КВН диагностировали рак

Евгения Жарикова с мужем

Фото: mk.ru

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Также, по словам Сергея, его жена начала проходить курс лучевой терапии в Израиле, после него ее пообещали отпустить домой, где она уже начнет делать "химию". Отмечается, что точная сумма платы за все медицинские услуги будет известна только по завершении процедур.

"Помолитесь за меня": у звезды КВН диагностировали рак

Евгения и Сергей воспитывают двух дочерей

Фото: steer.ru

Сама же Евгения спустя некоторое время в соцсетях выразила благодарность всем неравнодушных к ее ситуации людям за поддержку.

"Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку", — написала 39-леняя звезда КВН.

"Помолитесь за меня": у звезды КВН диагностировали рак

Евгения Жарикова

Фото: stuki-druki.com

Как сообщал OBOZREVATEL, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга. Все подробности о состоянии звезды читайте здесь.

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Место
Россия
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Всё-таки интересно,откуда берутся "люди" которым смешно от этой новости?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Andreev Konstantin, а чё нам плакать?какое нам дело до Руцкой??и вообще зачем тут отгей писать?мы чтоиоф?нам пох что там у террористов и оккупантов!))хоть все там подохните от рака)))
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