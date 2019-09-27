"Помолитесь за меня": у звезды КВН диагностировали рак

У участницы известной российской команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгении Жариковой диагностировали рак желудка на четвертой стадии.

Так, об этом рассказал ее муж Сергей Жариков у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль не операбельная", — написал мужчина.

Евгения Жарикова с мужем Фото: mk.ru

Также, по словам Сергея, его жена начала проходить курс лучевой терапии в Израиле, после него ее пообещали отпустить домой, где она уже начнет делать "химию". Отмечается, что точная сумма платы за все медицинские услуги будет известна только по завершении процедур.

Евгения и Сергей воспитывают двух дочерей Фото: steer.ru

Сама же Евгения спустя некоторое время в соцсетях выразила благодарность всем неравнодушных к ее ситуации людям за поддержку.

"Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку", — написала 39-леняя звезда КВН.

Евгения Жарикова Фото: stuki-druki.com

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