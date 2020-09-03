Полякова и другие звезды устроили протесты под стенами Кабмина. Фото и видео

В Киеве под стены Кабинета министров 3 сентября вышли представители музыкальной индустрии с акцией протеста под названием "Нас не слышат".

Так, артисты выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Видео с митинга опубликовала певица Оля Полякова на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мы здесь, чтобы нам объяснили, почему одним можно выступать, а другим – нет. Позвольте выступать всем, но с жестокими требованиями. Но тогда следите, чтобы эти требования выполнялись", – заявила Полякова.

На митинг вышли более 100 человек. Telegram канал PavlovskyNEWS

На протест вышли и исполнители Alyona Alyona, Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, требуя равных прав для всех организаторов концертов в Украине. Они стояли с плакаты, на которых было написано: "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации" и "За чей счет сидеть дома?". Также участников митинга призвали подписать обращение к Кабинету министров.

Алина Паш на митинге. Telegram канал PavlovskyNEWS

Напомним, ранее Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности. Также артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Украинские артисты вышли на митинг: смотреть фото

Украинские звезды вышли на митинг под названием "Нас не слышат". Фото: музыкальный профсоюз

Alyona Alyona на митинге. Фото: музыкальный профсоюз

Под стенами Кабмина прошел митинг. Telegram канал PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 1 ноября. Из-за ухудшения ситуации на территории страны во всех без исключения регионах независимо от уровня эпидемической опасности, начиная с "зеленого" и дальше запрещено проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.

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