Полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина вызвала бурные обсуждения новым видео в откровенном наряде.

Так, соответствующий ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Ольга Серябкина Instagram @seryabkina

В кадре Серябкина позирует в одном лишь черном купальнике и коротких шортах в сетку. В таком наряде Ольга была заснята на одной из улиц Нью-Йорка.

Новое видео звезды вызвало бурные обсуждения. В частности, многие поклонники раскритиковали фигуру певицы. По мнению пользователей, у Серябкиной есть лишний вес, поэтому ей не стоит носить подобные наряды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Серябкина вызвала ажиотаж в сети новыми соблазнительными снимками. На них звезда позировала в откровенном белье, продемонстрировав пышные формы. Свой образ Серябкина дополнила корсетом.

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