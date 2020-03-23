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23 марта • обновлено в 08:58
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Полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса

6.8т
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Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина вызвала бурные обсуждения новым видео в откровенном наряде.

Так, соответствующий ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Instagram @seryabkina

В кадре Серябкина позирует в одном лишь черном купальнике и коротких шортах в сетку. В таком наряде Ольга была заснята на одной из улиц Нью-Йорка.

Новое видео звезды вызвало бурные обсуждения. В частности, многие поклонники раскритиковали фигуру певицы. По мнению пользователей, у Серябкиной есть лишний вес, поэтому ей не стоит носить подобные наряды.

"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса
"Жир подвисает": полуголую Серябкину разгромили из-за лишнего веса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Серябкина вызвала ажиотаж в сети новыми соблазнительными снимками. На них звезда позировала в откровенном белье, продемонстрировав пышные формы. Свой образ Серябкина дополнила корсетом.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Серябкина
Место
Россия
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