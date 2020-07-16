В Голливуде (США) полиция задержала 25-летнюю рэпершу Megan Thee Stallion, которая была обнажена и ранена, и 27-летнего хип-хоп-исполнителя Tory Lanez после сообщений о стрельбе.

Со знаменитостями была еще одна задержанная женщина, имя которой правоохранители не уточняют, сообщает портал TMZ (чтобы посмотреть видео задержания, доскролльте до конца страницы).

Tory Lanez и Megan Thee Stallion Page Six

Как известно, в полицию поступил звонок о пяти выстрелах с описанием автомобиля, за рулем которого был рэпер. Все трое были одеты в купальные костюмы. Автомобиль окружили полицейские, на место происшествия также прибыл вертолет. Задержанным приказали выйти из машины и лечь на землю.

"Это было преступление, совершенное с целью нанести мне физические повреждения", – заявила позже Megan Thee Stallion, которая получила огнестрельное ранение.

После задержания полиция доставила рэпершу в больницу, "чтобы извлечь пули". Tory Lanez задержали за пистолет, найденный в его автомобиле. При этом полицейские не предъявили ему обвинений в выстрелах.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская рэперша Чинн Роджерс умерла в возрасте 25 лет из-за передозировки наркотиками.