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"Политика через ж*пу": Кондратюк жестко разнес Зеленского из-за ПАСЕ

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Украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Игорь Кондратюк раскритиковал реакцию президента Владимира Зеленского на решение ПАСЕ по возвращению делегации России.

Гневный пост он написал на своей странице в Facebook, обвинив главу государства в измене международным интересам страны.

"Агрессора РФ возвращают в ПАСЕ – молодого зеленого Президента это не гребет. Вы что-то мне говорили о политике по-новому? Это – политика измены международным интересам Украины! Это малороссийская #политикачерезж*пу", – возмутился Кондратюк.

Кондратюк раскритиковал Зеленского

Кондратюк раскритиковал Зеленского

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Он добавил, что реакция Зеленского заставила себя ждать. Продюсер предположил, что либо в администрации "долго спали, либо долго писали текст".

"Вспомнил о захваченных российскими агрессорами украинских моряках, но ни слова об аннексированном Крыме, о развязанной Россией войне на востоке Украины, о сбитом российскими военными-террористами гражданском самолете МН17 (актуальная тема!). Жиденько получилось", – резюмировал он.

"Политика через ж*пу": Кондратюк жестко разнес Зеленского из-за ПАСЕ

ак писал OBOZREVATEL:

  • 3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

  • 24 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

  • 25 июня в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

  • Зеленский в ответ заявил, что разочарован решением европейских партнеров, вызвав гнев украинцев.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Игорь КондратюкВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ПАСЕшоу-бизнеспленные моряки
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